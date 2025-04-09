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Регион
9 апреля, 19:29

Российские пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Telegram начал сбоить в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Telegram начал сбоить в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Жители нескольких регионов России начали массово сообщать о перебоях в работе мессенджера Telegram. Согласно данным сервиса Downdetector, в пиковый момент было зафиксировано около тысячи жалоб в час.

Чаще всего на глюки в работе приложения жаловались юзеры из Новосибирской области, где зафиксировали 33% всех обращений. Также перебои возникали у жителей Забайкальского (16%) и Красноярского (12%) краёв, Иркутской (8%) и Кемеровской (4%) областей.

Большинство жалоб (68%) касались нестабильной работы мобильного приложения. Около 15% пользователей сообщили о проблемах с уведомлениями, 10% столкнулись со сбоями веб-версии, 4% пожаловались на комплексные неполадки, а 2% — на недоступность личного кабинета.

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Артём Гапоненко
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