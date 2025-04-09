Российские пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Жители нескольких регионов России начали массово сообщать о перебоях в работе мессенджера Telegram. Согласно данным сервиса Downdetector, в пиковый момент было зафиксировано около тысячи жалоб в час.

Чаще всего на глюки в работе приложения жаловались юзеры из Новосибирской области, где зафиксировали 33% всех обращений. Также перебои возникали у жителей Забайкальского (16%) и Красноярского (12%) краёв, Иркутской (8%) и Кемеровской (4%) областей.