В Telegram начала действовать система маркировки каналов
В Telegram начала функционировать система маркировки каналов, владельцы которых зарегистрировались в Роскомнадзоре. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«В Telegram начала действовать система маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в РКН», — написал он у себя в телеграм-канале.
Горелкин сообщил, что для получения отметки «А⁺» нужно использовать специального бота. Инструкция проста и весь процесс занимает всего несколько минут, после чего отметка появляется слева от названия канала в Telegram. Депутат отметил, что теперь пользователи могут быстро и наглядно определить, какие каналы подходят для «репостов», а рекламодатели – где можно размещать свою рекламу. Он выразил уверенность, что со временем эта отметка станет ясным индикатором ответственного подхода авторов каналов к своему контенту.
К слову спустя время отметка, стоявшая рядом с именем Горелкина в его телеграм-канале, пропала.
Ранее Life.ru сообщал, что «Ростех» предложил смягчить уголовное наказание для администраторов телеграм-каналов, которые требуют деньги за неразглашение компрометирующей информации. Директор по особым поручениям компании, Василий Бровко, отметил, что «Ростех» часто сталкивается с вымогательством и блокировкой негативных материалов в телеграме. Он охарактеризовал эту практику как «объективное зло», требующее соответствующего наказания.
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