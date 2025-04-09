В Telegram начала функционировать система маркировки каналов, владельцы которых зарегистрировались в Роскомнадзоре. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«В Telegram начала действовать система маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в РКН», — написал он у себя в телеграм-канале.

Горелкин сообщил, что для получения отметки «А⁺» нужно использовать специального бота. Инструкция проста и весь процесс занимает всего несколько минут, после чего отметка появляется слева от названия канала в Telegram. Депутат отметил, что теперь пользователи могут быстро и наглядно определить, какие каналы подходят для «репостов», а рекламодатели – где можно размещать свою рекламу. Он выразил уверенность, что со временем эта отметка станет ясным индикатором ответственного подхода авторов каналов к своему контенту.

К слову спустя время отметка, стоявшая рядом с именем Горелкина в его телеграм-канале, пропала.