Один из самых известных каналов со сливами ВЧК-ОГПУ* удалили из Telegram

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ*, известный своими утечками и насчитывавший более 1 миллиона подписчиков, был заблокирован в мессенджере Telegram. Доступ к нему прекратился сегодня ночью.

Летом 2024 года Министерство юстиции РФ классифицировало проект как иноагента из-за публикации недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Позже Таганский суд Москвы наложил штраф за отсутствие маркировки иностранного агента и вынес решение об удалении канала.

Администраторы канала сообщили, что команда Telegram пока не отреагировала на их запросы пояснить ситуацию. Сам же автор контента и руководитель проекта, предположительно, давно проживают за пределами России.

Ранее Life.ru рассказал, что московский суд недавно оштрафовал ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC). Изначально американская корпорация уклонялась от уплаты назначенных штрафов, а теперь ей придётся оплатить более 8 миллиардов рублей (8 008 684 193 рублей 68 копеек). Решение также принял мировой судья.