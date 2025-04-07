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Регион
7 апреля, 05:46

Один из самых известных каналов со сливами ВЧК-ОГПУ* удалили из Telegram

Канал ВЧК-ОГПУ* удалили из Telegram

Один из самых известных каналов со сливами ВЧК-ОГПУ* удалили из Telegram. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Один из самых известных каналов со сливами ВЧК-ОГПУ* удалили из Telegram. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ*, известный своими утечками и насчитывавший более 1 миллиона подписчиков, был заблокирован в мессенджере Telegram. Доступ к нему прекратился сегодня ночью.

Летом 2024 года Министерство юстиции РФ классифицировало проект как иноагента из-за публикации недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Позже Таганский суд Москвы наложил штраф за отсутствие маркировки иностранного агента и вынес решение об удалении канала.

Администраторы канала сообщили, что команда Telegram пока не отреагировала на их запросы пояснить ситуацию. Сам же автор контента и руководитель проекта, предположительно, давно проживают за пределами России.

Суд в Москве снова оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление информации
Суд в Москве снова оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление информации

Ранее Life.ru рассказал, что московский суд недавно оштрафовал ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC). Изначально американская корпорация уклонялась от уплаты назначенных штрафов, а теперь ей придётся оплатить более 8 миллиардов рублей (8 008 684 193 рублей 68 копеек). Решение также принял мировой судья.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Оксана Попова
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