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Регион
3 декабря, 18:28

Суд в Москве снова оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление информации

За неудаление запрещённой информации Таганский районный суд Москвы привлёк мессенджер Telegram к административной ответственности. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал Telegram Messenger Inc. виновным в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает ответственность за невыполнение обязанностей по удалению информации, подлежащей ограничению по российскому законодательству.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере четырёх миллионов рублей», — говорится в сообщении суда.

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К слову, это далеко не первое подобное решение в отношении мессенджера. Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за отказ удалить запрещённую информацию. Компания была признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. До это с компании взыскали ещё 4 миллиона рублей за неудаление нескольких каналов, содержащих экстремистские материалы, в том числе, призывы к отделению Урала от остальной части России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alex Dobrov

Анатолий Цейко
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