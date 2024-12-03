Суд в Москве снова оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление информации

За неудаление запрещённой информации Таганский районный суд Москвы привлёк мессенджер Telegram к административной ответственности. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал Telegram Messenger Inc. виновным в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает ответственность за невыполнение обязанностей по удалению информации, подлежащей ограничению по российскому законодательству.