Telegram вновь нарвался на многомиллионный штраф за «запрещёнку»
Суд оштрафовал Telegram на 7 миллионов за отказ удалить запрещённый контент
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей за отказ удалить «запрещёнку». Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Компания была признана виновной в том, что не удалила информацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности или материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и другую запрещённую информацию, в соответствии с частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ.
Ранее Life.ru сообщал, что московский суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,6 миллиона рублей. Американская корпорация была признана виновной в двух случаях отказа удалить запрещённый контент. Какая именно информация оказалась под запретом, не уточнялось.
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