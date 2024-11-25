Telegram вновь нарвался на многомиллионный штраф за «запрещёнку»

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей за отказ удалить «запрещёнку». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Компания была признана виновной в том, что не удалила информацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности или материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и другую запрещённую информацию, в соответствии с частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ.