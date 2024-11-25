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25 ноября, 16:33

Telegram вновь нарвался на многомиллионный штраф за «запрещёнку»

Суд оштрафовал Telegram на 7 миллионов за отказ удалить запрещённый контент

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей за отказ удалить «запрещёнку». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Компания была признана виновной в том, что не удалила информацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности или материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и другую запрещённую информацию, в соответствии с частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

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Ранее Life.ru сообщал, что московский суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,6 миллиона рублей. Американская корпорация была признана виновной в двух случаях отказа удалить запрещённый контент. Какая именно информация оказалась под запретом, не уточнялось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Александра Мышляева
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