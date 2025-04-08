«Ростех» просит смягчить наказание за «блок» на негатив в Telegram-каналах

«Ростех» выступил с инициативой о смягчении уголовного наказания для администраторов телеграм-каналов, которые требуют деньги за молчание о компрометирующей информации. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Речь идёт о так называемых «блоках» на негатив, когда администраторы телеграм-каналов требуют от известных людей взятку за нераспространение негативной информации», — указано в сообщении «Ростеха».

Директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко заявил, что компания регулярно сталкивается с практикой вымогательства и блокировки негативных публикаций в телеграм-каналах. Он считает это явление, которое назвал «объективным злом», требующим наказания. В медиапространстве ошибки и проступки обычно не приводят к столь серьёзным последствиям, как в других сферах, что является общеизвестным фактом. Тем не менее, подчеркнул Бровко, действующее уголовное законодательство не учитывает эту разницу и предусматривает одинаковую ответственность для всех.

В рамках законопроекта «Ростех» предлагает ввести наказание за цифровое вымогательство — до трёх лет принудительных работ или лишения свободы, либо двух лет ограничения свободы. В настоящее время виновные в таких деяниях несут ответственность по статье 163 УК РФ «Вымогательство», где наказание в виде лишения свободы предусмотрено на срок от семи до 15 лет.