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24 августа, 09:45

Суд смягчил приговор сотрудникам телеграм-каналов, вымогавшим деньги у Канделаки

Мосгорсуд снизил срок наказания на один год вымогателям денег у Канделаки

<p>Осуждённые за вымогательство денег у Канделаки и Бровко. Обложка © LIFE</p>

Осуждённые за вымогательство денег у Канделаки и Бровко. Обложка © LIFE

Московский городской суд снизил срок наказания на один год трём экс-администраторам телеграм-каналов Алексею Слободенюку, Евгению Москвину и Владиславу Малушенко, которые вымогали деньги у телеведущей Тины Канделаки и её мужа Василия Бровко. Об этом сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

"Назначить каждому фигуранту семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, исключить дополнительное наказание в виде штрафов, отменить арест, наложенный на денежные средства двух фигурантов", — говорится в сообщении.

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Напомним, в 2020 году осуждённые купили телеграм-каналы для публикации порочащих честь публичных персон материалов и дальнейшего вымогательства денег за их удаление. В частности, они выложили соответствующую информацию о директоре по особым поручениям "Ростеха" Василии Бровко и Тине Канделаки. Преступники требовали с них 470 тысяч рублей и занимались шантажом. 29 мая Хамовнический суд Москвы приговорил вымогателей к 8 годам колонии строгого режима и штрафам по 500 тысяч рублей.

Светлана Оперук
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