Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 18:20

РКН: Бот в Telegram помогает блогерам выполнять закон о маркировке каналов

В мессенджере Telegram появился новый бот, который помогает блогерам маркировать каналы с числом подписчиков от 10 тысяч. Это позволяет им соответствовать требованиям законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

«В мессенджере Telegram начал работать бот, который позволяет блогерам с аудиторией более 10 тыс. подписчиков получить маркировку «А+», — сообщили в РКН, передаёт ТАСС.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с пунктом 6 правил, утверждённых постановлением правительства РФ от 28 декабря 2024 года № 1963, владельцы социальных сетей обязаны устанавливать маркировку для всех персональных страниц, которые включены в перечень Роскомнадзора. Также было отмечено, что бот помогает выполнить это требование закона.

«Ростех» просит смягчить наказание за «блок» на негатив в Telegram-каналах
«Ростех» просит смягчить наказание за «блок» на негатив в Telegram-каналах

Напомним, в Telegram запустили систему маркировки каналов, владельцы которых зарегистрировались в Роскомнадзоре. Чтобы получить знак «А+», необходимо воспользоваться специальным ботом. Процесс очень простой и занимает всего несколько минут, после чего отметка будет отображаться слева от названия канала в Telegram.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / wichayada suwanachun

Александра Мышляева
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • Telegram
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar