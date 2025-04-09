РКН: Бот в Telegram помогает блогерам выполнять закон о маркировке каналов

В мессенджере Telegram появился новый бот, который помогает блогерам маркировать каналы с числом подписчиков от 10 тысяч. Это позволяет им соответствовать требованиям законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

«В мессенджере Telegram начал работать бот, который позволяет блогерам с аудиторией более 10 тыс. подписчиков получить маркировку «А+», — сообщили в РКН, передаёт ТАСС.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с пунктом 6 правил, утверждённых постановлением правительства РФ от 28 декабря 2024 года № 1963, владельцы социальных сетей обязаны устанавливать маркировку для всех персональных страниц, которые включены в перечень Роскомнадзора. Также было отмечено, что бот помогает выполнить это требование закона.