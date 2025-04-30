Ярко и патриотично: Появилось видео с поющими «Катюшу» солдатами из КНДР

Северокорейские военнослужащие, принимавшие участие на стороне ВС РФ в боях за Курскую область, не только отважно сражаются, но и хорошо поют. Видеоролик с исполнением «Катюши» иностранными бойцами на родном языке опубликовала в своём телеграм-канале депутат Госдумы и журналистка Марина Ким.

Солдаты КНДР исполняют «Катюшу» на родном языке. Видео © Telegram / КИМ

Военнослужащие из КНДР, оказавшиеся в зоне СВО, проявили неожиданный интерес к российской культуре. Вместо привычных северокорейских фильмов и сериалов, они с удовольствием смотрели российское кино. На передовой они познакомились с русской кухней, попробовав борщ и сало, и даже выучили несколько десятков русских слов. Вдобавок, они оказались знакомы с русскими песнями и продемонстрировали свои вокальные данные, исполнив знаменитую «Катюшу».

«Низкий поклон Корейской Народной Армии за подвиг и вклад их славных бойцов в освобождение Курской области. Как говорят наши инструкторы: «с ними я бы пошел в бой», — подписала Ким опубликованные кадры.