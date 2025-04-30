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Опубликовано 30 апреля 2025, 10:54

Ярко и патриотично: Появилось видео с поющими «Катюшу» солдатами из КНДР

Северокорейские военные спели «Катюшу» на родном языке в Курском приграничье

Северокорейские военнослужащие, принимавшие участие на стороне ВС РФ в боях за Курскую область, не только отважно сражаются, но и хорошо поют. Видеоролик с исполнением «Катюши» иностранными бойцами на родном языке опубликовала в своём телеграм-канале депутат Госдумы и журналистка Марина Ким.

Солдаты КНДР исполняют «Катюшу» на родном языке. Видео © Telegram / КИМ

Военнослужащие из КНДР, оказавшиеся в зоне СВО, проявили неожиданный интерес к российской культуре. Вместо привычных северокорейских фильмов и сериалов, они с удовольствием смотрели российское кино. На передовой они познакомились с русской кухней, попробовав борщ и сало, и даже выучили несколько десятков русских слов. Вдобавок, они оказались знакомы с русскими песнями и продемонстрировали свои вокальные данные, исполнив знаменитую «Катюшу».

«Низкий поклон Корейской Народной Армии за подвиг и вклад их славных бойцов в освобождение Курской области. Как говорят наши инструкторы: «с ними я бы пошел в бой», — подписала Ким опубликованные кадры.

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Напомним, ранее КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области. В службе не обошлось без трудностей, ведь прибывшие иностранные солдаты изначально выступали за масштабную наступательную тактику, из-за чего российскому командованию пришлось постараться, чтобы донести до них собственное видение и сработаться.

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Telegram / КИМ

Мария Любицкая
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