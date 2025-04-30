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Регион
Опубликовано 30 апреля 2025, 08:01
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По-северокорейски: Военкор рассказал об инциденте с бойцами КНДР и журналистами на КПП

Военкор Коц: Бойцы из КНДР остановили российских военкоров огнём в воздух на КПП

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Военный корреспондент Александр Коц описал необычный инцидент с участием бойцов из КНДР. По его словам, северокорейские военные действовали строго по уставу, когда на контрольно-пропускном пункте (КПП) появились российские журналисты вслед за военными.

Незнакомых лиц без опознавательных знаков они восприняли как потенциальную угрозу. Действуя по уставу, бойцы КНДР сделали предупредительные выстрелы в воздух. После этого машина с журналистами остановилась и в ситуации разобрались.

«Дроноводов-то уже знают, а журналистов — нет», — объяснил Коц в материале для kp.ru.

Примечательно, что позже, при отъезде, те же самые военные, сохраняя дисциплину, дружелюбно улыбались и махали журналистам рукой. Военкор отметил, что это было канонично — по-северокорейски.

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Ранее Александр Коц пообщался с российским военнослужащим, который рассказал о работе с бойцами КНДР в Курской области. По его словам, одной из самых сложных задач взаимодействия было объяснение северокорейским военным особенностей наступательной тактики.

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Юрий Лысенко
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