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Регион
Опубликовано 30 апреля 2025, 07:48
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Выяснилось, как наши бойцы общались с солдатами из КНДР

Боец ВС РФ Кондрат: Трудности с бойцами КНДР возникли при объяснении тактики

Военнослужащий из КНДР. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Военнослужащий из КНДР. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Наиболее сложной задачей для российских инструкторов, работавших с северокорейскими солдатами под Курском, было объяснить им особенности наступательной тактики. Об этих подробностях стало известно из рассказа бойца ВС РФ с позывным Кондрат, чьи слова приводит военкор Александр Коц в телеграм-канале.

Военнослужащий рассказал, что трудности появились из-за того, что бойцы из КНДР видели грядущую наступательную операцию «красивой» и масштабной. Инструкторам пришлось объяснять реальное положение дел и стратегию.

«Во время реальных боевых действий они быстро поняли, что так они много не навоюют. И на ходу перестроились на малые группы, которые и продемонстрировали результат», — рассказал военный.

Помимо прочего, российские инструкторы столкнулись с языковым барьером при обучении северокорейских военных, как отмечает Кондрат. Тем не менее эта проблема была решена: иностранные бойцы быстро выучили разговорник из двух десятков русских слов, что позволило им тренироваться без помощи переводчика.

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Напомним, ранее КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку военных в Россию «священной миссией», направленной на укрепление двусторонних связей.

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Мария Любицкая
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