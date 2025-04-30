Выяснилось, как наши бойцы общались с солдатами из КНДР

Наиболее сложной задачей для российских инструкторов, работавших с северокорейскими солдатами под Курском, было объяснить им особенности наступательной тактики. Об этих подробностях стало известно из рассказа бойца ВС РФ с позывным Кондрат, чьи слова приводит военкор Александр Коц в телеграм-канале.

Военнослужащий рассказал, что трудности появились из-за того, что бойцы из КНДР видели грядущую наступательную операцию «красивой» и масштабной. Инструкторам пришлось объяснять реальное положение дел и стратегию.

«Во время реальных боевых действий они быстро поняли, что так они много не навоюют. И на ходу перестроились на малые группы, которые и продемонстрировали результат», — рассказал военный.