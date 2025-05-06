Самую большую копию Знамени Победы развернули воспитанники ЦСКА

Сегодня на стадионе ЦСКА развернули огромную копию Знамени Победы. Это полотнище впечатляющих размеров: 22 метра в ширину и 48 метров в длину, общей площадью более тысячи квадратных метров и весом более 150 килограммов. По данным пресс-службы ЦСКА, это самая большая копия знамени.

Акция прошла на манеже ЦСКА. Видео © Telegram / Минобороны России

«Я хочу нам всем напомнить, что мы являемся наследниками Великой Победы. Победа – это не просто дар, это огромная ответственность. Я хочу поздравить всех с наступающим праздником и передать дальше эстафету на Дальний Восток в город Хабаровск в футбольный спортивный клуб армии», — подчеркнул вице-президент фонда ЦСКА Александр Кравцов.

За организацию мероприятия отвечали фонд ЦСКА и общественная организация «Живая планета».