В Сеуле отметили 80-летие Победы шествием «Бессмертного полка» и концертом
Участники акции. Обложка © Telegram / Посольство России в Республике Корея
В Сеуле отметили приближающееся 80-летие Победы шествием «Бессмертного полка» и праздничным концертом, собравшим более 500 участников. Об этом сообщает российское посольство в Южной Корее в телеграм-канале.
Масштабное шествие, начавшееся в сквере у российского посольства, превзошло все предыдущие по количеству участников, протяжённости маршрута и символичности выбранного места. В мероприятии приняли участие представители различных групп населения: соотечественники, члены движения «Волонтёры Победы», корейцы, граждане стран СНГ и студенты. Колонну возглавили посол РФ Георгий Зиновьев и представители белорусского посольства в Сеуле.
Участникам раздавали красные шары, информационные листовки и георгиевские ленты. Атмосферу создавали звучавшие из громкоговорителей военные песни и марши.
По главным улицам Сеула, рядом с известными достопримечательностями, пронесли точную копию Знамени Победы, которое было поднято над Рейхстагом в 1945 году. Эта реплика была передана международным представителям движения «Бессмертный полк» на официальной церемонии в Москве в апреле.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне впервые за последние три года прошла акция «Бессмертный полк». Участники марша пронесли фотографии своих родственников, воевавших в годы войны. Демонстрация с красными знаменами прошла от Белого дома до мемориала Второй мировой войны.