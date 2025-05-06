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6 мая, 14:12

В Сеуле отметили 80-летие Победы шествием «Бессмертного полка» и концертом

Участники акции. Обложка © Telegram / Посольство России в Республике Корея

Участники акции. Обложка © Telegram / Посольство России в Республике Корея

В Сеуле отметили приближающееся 80-летие Победы шествием «Бессмертного полка» и праздничным концертом, собравшим более 500 участников. Об этом сообщает российское посольство в Южной Корее в телеграм-канале.

Масштабное шествие, начавшееся в сквере у российского посольства, превзошло все предыдущие по количеству участников, протяжённости маршрута и символичности выбранного места. В мероприятии приняли участие представители различных групп населения: соотечественники, члены движения «Волонтёры Победы», корейцы, граждане стран СНГ и студенты. Колонну возглавили посол РФ Георгий Зиновьев и представители белорусского посольства в Сеуле.

Участникам раздавали красные шары, информационные листовки и георгиевские ленты. Атмосферу создавали звучавшие из громкоговорителей военные песни и марши.

Участники акции. Фото © Telegram / Посольство России в Республике Корея

Участники акции. Фото © Telegram / Посольство России в Республике Корея

По главным улицам Сеула, рядом с известными достопримечательностями, пронесли точную копию Знамени Победы, которое было поднято над Рейхстагом в 1945 году. Эта реплика была передана международным представителям движения «Бессмертный полк» на официальной церемонии в Москве в апреле.
Участники акции. Фото © Telegram / Посольство России в Республике Корея

Участники акции. Фото © Telegram / Посольство России в Республике Корея

«Бессмертный полк России» зарегистрировал новую эмблему для акции 9 Мая
«Бессмертный полк России» зарегистрировал новую эмблему для акции 9 Мая

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне впервые за последние три года прошла акция «Бессмертный полк». Участники марша пронесли фотографии своих родственников, воевавших в годы войны. Демонстрация с красными знаменами прошла от Белого дома до мемориала Второй мировой войны.

Алиса Хуссаин
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