В Сеуле отметили 80-летие Победы шествием «Бессмертного полка» и концертом

В Сеуле отметили приближающееся 80-летие Победы шествием «Бессмертного полка» и праздничным концертом, собравшим более 500 участников. Об этом сообщает российское посольство в Южной Корее в телеграм-канале.

Масштабное шествие, начавшееся в сквере у российского посольства, превзошло все предыдущие по количеству участников, протяжённости маршрута и символичности выбранного места. В мероприятии приняли участие представители различных групп населения: соотечественники, члены движения «Волонтёры Победы», корейцы, граждане стран СНГ и студенты. Колонну возглавили посол РФ Георгий Зиновьев и представители белорусского посольства в Сеуле.

Участникам раздавали красные шары, информационные листовки и георгиевские ленты. Атмосферу создавали звучавшие из громкоговорителей военные песни и марши.

Участники акции. Фото © Telegram / Посольство России в Республике Корея

По главным улицам Сеула, рядом с известными достопримечательностями, пронесли точную копию Знамени Победы, которое было поднято над Рейхстагом в 1945 году. Эта реплика была передана международным представителям движения «Бессмертный полк» на официальной церемонии в Москве в апреле.

Участники акции. Фото © Telegram / Посольство России в Республике Корея