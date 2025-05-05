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Регион
5 мая, 02:54

«Бессмертный полк России» зарегистрировал новую эмблему для акции 9 Мая

Участники акции «Бессмертный полк». Обложка © Telegram / Междунардный Бессмертный полк

Участники акции «Бессмертный полк». Обложка © Telegram / Междунардный Бессмертный полк

Общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» официально зарегистрировало свою эмблему в Роспатенте, под ней пройдёт знаковая акция 9 Мая.

«Информация о регистрации содержится в базе данных ведомства», – пишет РИА «Новости».

Заявка на регистрацию товарного знака была подана в октябре 2023 года, а решение о его утверждении было принято в апреле 2025 года. Эмблема, выполненная в виде красной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью «Бессмертный полк», станет символом акции, которая объединит миллионы россиян.

Согласно документу, новый логотип будет использоваться для производства и продажи разнообразной продукции, включая ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы и игрушки. Также в перечень вошли боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдёт в смешанном формате – как онлайн, так и в традиционном, что позволит каждому желающему присоединиться к акции и почтить память героев Великой Отечественной войны.

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На выходных шествие «Бессмертного полка» впервые за шесть лет прошло в Вашингтоне. Российские дипломаты заявили, что мероприятие не обошлось без провокаций.

Юния Ларсон
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