«Бессмертный полк России» зарегистрировал новую эмблему для акции 9 Мая

Общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» официально зарегистрировало свою эмблему в Роспатенте, под ней пройдёт знаковая акция 9 Мая.

«Информация о регистрации содержится в базе данных ведомства», – пишет РИА «Новости».

Заявка на регистрацию товарного знака была подана в октябре 2023 года, а решение о его утверждении было принято в апреле 2025 года. Эмблема, выполненная в виде красной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью «Бессмертный полк», станет символом акции, которая объединит миллионы россиян.

Согласно документу, новый логотип будет использоваться для производства и продажи разнообразной продукции, включая ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы и игрушки. Также в перечень вошли боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия.