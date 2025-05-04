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Регион
4 мая, 01:50

Первые за шесть лет акции в США к 80-летию Победы не обошлись без провокаций

Дипломат Ким сообщил, что акции Победы в США не обошлись без провокаций

Участники акции «Бессмертный полк» в Вашингтоне. Обложка © Международный Бессмертный Полк

Участники акции «Бессмертный полк» в Вашингтоне. Обложка © Международный Бессмертный Полк

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в США впервые с 2019 года прошли памятные акции, однако не обошлось без попыток провокаций. Об этом заявил советник-посланник Посольства России в Вашингтоне Александр Ким.

«К сожалению, как мы видим, без попыток провокаций и иных нежелательных акций не обошлось, учитывая нынешнюю обстановку, которая стала чуть лучше, но по-прежнему непростая»,сказалсказал он РИА «Новости».

Шествие «Бессмертного полка» прошло 3 мая в Вашингтоне впервые с 2019 года
Шествие «Бессмертного полка» прошло 3 мая в Вашингтоне впервые с 2019 года

Дипломат добавил, что российское диппредставительство организует шествие «Бессмертного полка» 8 мая на своей территории. Возглавит его посол России в США Александр Дарчиев.

Свой парад в честь 80-летия победы тем временем планируют провести власти Великобритании. В нем примут участие украинские боевики – подразделения ВСУ пройдутся по улицам Лондона вместе с британскими коллегами. В Госдуме заявили, что присутствие идейных последователей нацистской Германии на параде превращает его в фарс.

В Берлине запретили георгиевские ленты на шествии «Бессмертного полка» 9 Мая
В Берлине запретили георгиевские ленты на шествии «Бессмертного полка» 9 Мая
Юния Ларсон
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