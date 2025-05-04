Первые за шесть лет акции в США к 80-летию Победы не обошлись без провокаций
Дипломат Ким сообщил, что акции Победы в США не обошлись без провокаций
Участники акции «Бессмертный полк» в Вашингтоне. Обложка © Международный Бессмертный Полк
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в США впервые с 2019 года прошли памятные акции, однако не обошлось без попыток провокаций. Об этом заявил советник-посланник Посольства России в Вашингтоне Александр Ким.
«К сожалению, как мы видим, без попыток провокаций и иных нежелательных акций не обошлось, учитывая нынешнюю обстановку, которая стала чуть лучше, но по-прежнему непростая», — сказалсказал он РИА «Новости».
Дипломат добавил, что российское диппредставительство организует шествие «Бессмертного полка» 8 мая на своей территории. Возглавит его посол России в США Александр Дарчиев.
Свой парад в честь 80-летия победы тем временем планируют провести власти Великобритании. В нем примут участие украинские боевики – подразделения ВСУ пройдутся по улицам Лондона вместе с британскими коллегами. В Госдуме заявили, что присутствие идейных последователей нацистской Германии на параде превращает его в фарс.