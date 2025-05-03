Украинские военные поучаствуют в параде в честь 80-летия победы в Лондоне
Солдаты ВСУ. Обложка © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил, что украинские военнослужащие присоединятся к британским коллегам на параде в Лондоне, посвящённом 80-летию победы над нацистской Германией. Присутствие боевиков ВСУ на торжественном мероприятии он счёл «уместным».
«Уместно, что украинские Вооружённые силы, которые сейчас сражаются на передовой линии свободы, будут представлены на мероприятии в понедельник», — приводит слова главы ведомства телеканал ITV.
Ожидается, что в праздничном шествии примут участие свыше тысячи военнослужащих британских ВС.
К ежегодному параду Победы продолжает готовиться и Москва, несмотря на угрозы со стороны лидера киевского режима. По мнению экспертов, боевики ВСУ не осмелятся на атаку, так как в противном случае «полетит ответка».