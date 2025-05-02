«Ответка полетит»: Военные ответили Зеленскому на угрозы атаки в день Парада Победы

Россия готова молниеносно и жёстко отреагировать на любые попытки Киева сорвать парад Победы в Москве, нанеся удары по ключевым центрам принятия решений, сообщают военные эксперты. Несмотря на объявленное перемирие, стратегическая авиация и флот РФ находятся в состоянии полной боевой готовности. Эксперты сайта MK.ru предупреждают, что украинские власти, утратившие всякие рамки, могут устроить теракты, чтобы омрачить День Победы — праздник, который в этом году выходит далеко за рамки юбилейной даты.

Администратор популярного авиационного Telegram-канала Fighterbomber, бывший лётчик-истребитель, призвал относиться к угрозам Киева с некоторым скептицизмом, хотя и подчеркнул необходимость реагировать на них. Он отметил, что парад на Красной площади должен продемонстрировать противникам силу России и её союзников.

Однако эксперт не исключил, что противник, уже известный террористическими атаками, может задействовать скрытые ячейки для запуска FPV-дронов на параде или тренировках, а также организовать нападения на военных в местах дислокации или по пути к месту подготовки. Возможны и провокации с десятками дронов, имитирующих атаку на Москву с последующим отворотом или хаотичными манёврами, чтобы посеять панику. При этом вероятность удара по гостям парада он считает минимальной.

«Ибо через пару часов или минут ответка полетит групповым ударом из комбинаций различных боеприпасов, несущих на борту ядерное оружие. И не только по Украине, разумеется», — предупредил эксперт.