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1 мая, 10:25

Стало известно, кто может приехать на Парад Победы в Москву от США

Телеканал «Звезда»: На Парад Победы в Москву может приехать Марко Рубио

Парад Победы на Красной площади. Обложка © Life.ru

Парад Победы на Красной площади. Обложка © Life.ru

Среди участников парада в Москве по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне может присутствовать высокопоставленный представитель администрации США. Об этом сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Не исключено, что в российскую столицу 9 мая прибудет государственный секретарь США Марко Рубио.

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Ранее стало известно, что Еврокомиссия передала президенту Сербии Александару Вучичу предупреждение. Его визит в Россию 9 мая может поставить под угрозу интеграцию Сербии в ЕС.

Ольга Сливченко
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