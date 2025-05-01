Стало известно, кто может приехать на Парад Победы в Москву от США

Среди участников парада в Москве по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне может присутствовать высокопоставленный представитель администрации США. Об этом сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Не исключено, что в российскую столицу 9 мая прибудет государственный секретарь США Марко Рубио.