Выглядит как фарс: В Госдуме оценили парад в Лондоне с участием боевиков ВСУ
Депутат Шеремет назвал фарсом парад в Лондоне в честь 80-летия Победы
Депутат Госдумы Михаил Шеремет резко осудил планируемое проведение парада в Лондоне по случаю 80-летия Победы над нацистской Германией. В беседе с РИА «Новости» парламентарий назвал предстоящее мероприятие «фарсом».
«В Лондоне собрались проводить парад в честь Победы над нацистской Германией, при этом приглашая на него её идейных последователей — боевиков ВСУ», — отметил он.
Шеремет подчеркнул, что западные страны на протяжении многих лет сознательно культивировали на Украине националистические настроения, чтобы впоследствии использовать украинский народ в качестве инструмента давления на Россию.
Ранее британский министр обороны Грант Шеппс подтвердил участие украинских военнослужащих в лондонском параде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту новость известной фразой.
Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee