Депутат Госдумы Михаил Шеремет резко осудил планируемое проведение парада в Лондоне по случаю 80-летия Победы над нацистской Германией. В беседе с РИА «Новости» парламентарий назвал предстоящее мероприятие «фарсом».

«В Лондоне собрались проводить парад в честь Победы над нацистской Германией, при этом приглашая на него её идейных последователей — боевиков ВСУ», — отметил он.