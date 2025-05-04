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3 мая, 23:49

Выглядит как фарс: В Госдуме оценили парад в Лондоне с участием боевиков ВСУ

Депутат Шеремет назвал фарсом парад в Лондоне в честь 80-летия Победы

Депутат Госдумы Михаил Шеремет резко осудил планируемое проведение парада в Лондоне по случаю 80-летия Победы над нацистской Германией. В беседе с РИА «Новости» парламентарий назвал предстоящее мероприятие «фарсом».

«В Лондоне собрались проводить парад в честь Победы над нацистской Германией, при этом приглашая на него её идейных последователей — боевиков ВСУ», — отметил он.

Шеремет подчеркнул, что западные страны на протяжении многих лет сознательно культивировали на Украине националистические настроения, чтобы впоследствии использовать украинский народ в качестве инструмента давления на Россию.

«По-русски говоря, кощунство»: В Кремле высказались о приглашении ВСУ на парад в Лондон
«По-русски говоря, кощунство»: В Кремле высказались о приглашении ВСУ на парад в Лондон

Ранее британский министр обороны Грант Шеппс подтвердил участие украинских военнослужащих в лондонском параде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту новость известной фразой.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Артём Гапоненко
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