«По-русски говоря, кощунство»: В Кремле высказались о приглашении ВСУ на парад в Лондон
Песков: Приглашать ВСУ на годовщину Победы в Лондон — неуважение к ветеранам
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Приглашать украинских военных в Великобританию на парад по случаю 80-летней годовщины Победы над нацистской Германией — это кощунство и неуважение к памяти предков британцев. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что это в высшей степени неуважительно со стороны Лондона по отношению к британским ветеранам, которые погибли на фронтах Второй мировой войны.
«Конечно, приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и [людей], героизирующих прямо неонацистов у себя в стране, — это не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Это, по-русски говоря, кощунство», — констатировал Песков.
Ранее британский министр обороны Хили заявил, что в этом году участвовать в параде в Лондоне по случаю 80-летней годовщины победы на гитлеровским войском будут украинские военнослужащие. Официальный представитель МИД России Захарова прокомментировала эту новость известной фразой.