День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 12:15

«По-русски говоря, кощунство»: В Кремле высказались о приглашении ВСУ на парад в Лондон

Песков: Приглашать ВСУ на годовщину Победы в Лондон — неуважение к ветеранам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Приглашать украинских военных в Великобританию на парад по случаю 80-летней годовщины Победы над нацистской Германией — это кощунство и неуважение к памяти предков британцев. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что это в высшей степени неуважительно со стороны Лондона по отношению к британским ветеранам, которые погибли на фронтах Второй мировой войны.

«Конечно, приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и [людей], героизирующих прямо неонацистов у себя в стране, — это не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Это, по-русски говоря, кощунство», — констатировал Песков.

Великобритания и Франция открыты для сценария с потерей Украиной ряда территорий
Великобритания и Франция открыты для сценария с потерей Украиной ряда территорий

Ранее британский министр обороны Хили заявил, что в этом году участвовать в параде в Лондоне по случаю 80-летней годовщины победы на гитлеровским войском будут украинские военнослужащие. Официальный представитель МИД России Захарова прокомментировала эту новость известной фразой.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar