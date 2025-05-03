Приглашать украинских военных в Великобританию на парад по случаю 80-летней годовщины Победы над нацистской Германией — это кощунство и неуважение к памяти предков британцев. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что это в высшей степени неуважительно со стороны Лондона по отношению к британским ветеранам, которые погибли на фронтах Второй мировой войны.