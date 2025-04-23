Великобритания и Франция открыты для сценария с потерей Украиной ряда территорий

Великобритания и Франция изучают возможные варианты урегулирования украинского конфликта, включая сценарий, при котором Киев может де-факто признать потерю части территорий в обмен на международные гарантии безопасности и масштабную экономическую поддержку. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечают источники издания, западные партнёры Украины стремятся выстроить этот процесс таким образом, чтобы формального признания территориальных потерь не последовало. В дипломатических кругах обсуждается подход, при котором Киев мог бы сохранить юридические претензии на утраченные территории, но при этом сосредоточиться на интеграции с ЕС и НАТО.