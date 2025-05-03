«Узнаем, кто где нагадил»: Захарова хлёсткой фразой оценила приглашение ВСУ на парад в Лондон
Захарова: Приглашение ВСУ на парад в Лондоне показало, кто «гадил» 80 лет назад
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала приглашение солдат ВСУ на парад в Лондоне, посвящённый 80-летию Победы над гитлеровской Германией, прибегнув к крылатой фразе. Об этом сообщает kp.ru.
«Есть такое выражение — «по весне узнаем, кто где нагадил». Получается, что через 80 лет мы узнали, кто, как и с кем гадил тогда», — сказала дипломат.
Так она высказалась о рассекреченных данных ФСБ, где описаны обстрелы британскими самолётами немецких кораблей, на которых в Норвегию вывозили узников концлагерей.
19 апреля 1945 года нацисты начали спешную эвакуацию узников из концлагеря Нойенгамме для сокрытия преступлений. К 2 мая тысячи заключённых были погружены на корабли. Германское командование известило об этом Красный Крест, который 2 мая передал информацию британскому генералу Джорджу Робертсу. Однако тот по неизвестной причине не уведомил ВВС, которые обрушили на людей всю мощь Королевских Военно-Воздушных сил. Погибло от 7000 до 12000 человек.
«Совместным маршем по Лондону отметят это с бандеровцами. Что там чета британских правозащитников Клуни думает на этот счёт, как оценивает ущерб, нанесённый Лондоном гражданскому населению?», — написала Захарова у себя в телеграм-канале.
Напомним, ранее британский министр обороны Хили заявил, что украинские военные были приглашены поучаствовать в параде в Лондоне по случаю 80-летней годовщины Победы над нацистской Германией. Вместе с ними там будут маршировать более тысячи английских солдат.