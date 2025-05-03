Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала приглашение солдат ВСУ на парад в Лондоне, посвящённый 80-летию Победы над гитлеровской Германией, прибегнув к крылатой фразе. Об этом сообщает kp.ru.

«Есть такое выражение — «по весне узнаем, кто где нагадил». Получается, что через 80 лет мы узнали, кто, как и с кем гадил тогда», — сказала дипломат.

Так она высказалась о рассекреченных данных ФСБ, где описаны обстрелы британскими самолётами немецких кораблей, на которых в Норвегию вывозили узников концлагерей.

19 апреля 1945 года нацисты начали спешную эвакуацию узников из концлагеря Нойенгамме для сокрытия преступлений. К 2 мая тысячи заключённых были погружены на корабли. Германское командование известило об этом Красный Крест, который 2 мая передал информацию британскому генералу Джорджу Робертсу. Однако тот по неизвестной причине не уведомил ВВС, которые обрушили на людей всю мощь Королевских Военно-Воздушных сил. Погибло от 7000 до 12000 человек.

«Совместным маршем по Лондону отметят это с бандеровцами. Что там чета британских правозащитников Клуни думает на этот счёт, как оценивает ущерб, нанесённый Лондоном гражданскому населению?», — написала Захарова у себя в телеграм-канале.