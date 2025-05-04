Роспотребнадзор опроверг слухи о запрете полевых кухонь на акции «Бессмертный полк»

Роспотребнадзор официально опроверг появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы введённом запрете на организацию полевых кухонь, в том числе распространение «солдатской каши», во время проведения акции «Бессмертный полк».

По словам представителей пресс-службы ведомства, никаких подобных рекомендаций Роспотребнадзор не направлял.

«В некоторых средствах массовой информации и телеграм-каналах появилась информация о том, что Роспотребнадзор рекомендовал запретить «солдатскую кашу» во время акции »Бессмертный полк«. Также утверждается, что предлагается отказаться от проведения праздничных мероприятий «Фронтовая поляна», «солдатская каша» и других акций, связанных с использованием полевых кухонь для приготовления пищи и напитков, что якобы связано с высоким риском несоблюдения санитарно-гигиенических норм и требований. Данная информация является полностью недостоверной», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор подчёркивает, что продолжает контролировать безопасность массовых мероприятий, в том числе, уделяя особое внимание санитарным нормам на площадках с организацией питания. «Бессмертный полк» и такие традиционные форматы, как «солдатская каша» и «фронтовая поляна», являются важными элементами патриотического воспитания и сохраняют свою актуальность.