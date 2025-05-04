Роспотребнадзор проверит пасту Colgate после жалоб на побочный эффект
Роспотребнадзор проверит сообщения о претензиях к пасте Colgate Total Clean Mint
Зубная паста. Фото © Freepik/nensuria
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о побочных эффектах, связанных с зубной пастой марки Colgate. Ведомство проверит продукцию Colgate Total Clean Mint, представленную на российском рынке.
Поводом для проверки послужило решение Национального агентства по надзору за здоровьем Бразилии, которое приостановило продажу Colgate Total 12 Clean Mint из-за жалоб потребителей.
Сообщается, что у людей после использования пасты возникало чувство жжения и покалывания, воспаления, отеки слизистой оболочки рта и дёсен, а в некоторых случаях — даже язвы. Роспотребнадзор заверил, что все выявленные нарушения будут тщательно изучены, также будут приняты необходимые меры в соответствии с установленным порядком. В настоящее время ведомство проводит мониторинг безопасности товаров, реализуемых в России.
Ранее стоматолог Алина Дмитрова рассказала, что в некоторых зубных пастах в качестве активного компонента используется хлоргексидин. Его использование может привести к нарушению баланса микрофлоры полости рта, что может негативно сказаться на здоровье зубов и дёсен.