Роспотребнадзор проверит пасту Colgate после жалоб на побочный эффект

Сообщается, что у людей после использования пасты возникало чувство жжения и покалывания, воспаления, отеки слизистой оболочки рта и дёсен, а в некоторых случаях — даже язвы. Роспотребнадзор заверил, что все выявленные нарушения будут тщательно изучены, также будут приняты необходимые меры в соответствии с установленным порядком. В настоящее время ведомство проводит мониторинг безопасности товаров, реализуемых в России.