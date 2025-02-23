Названы три компонента в зубной пасте, которые могут угробить здоровье

Мы чистим зубы каждый день, но задумываемся ли мы о составе зубной пасты? Некоторые ингредиенты, которые делают пасту пенящейся, антибактериальной или белоснежной, могут причинить вред здоровью. Об этом «Газете.ru» рассказала врач Ирина Корнилина.

Триклозан — раньше его добавляли для борьбы с налётом и воспалением, но исследования показали, что он может нарушать гормональный баланс и способствовать развитию устойчивых бактерий. В ряде стран триклозан уже запрещён.

Лаурилсульфат натрия (SLS) — отвечает за пенообразование, но может вызывать раздражение слизистой, сухость во рту и аллергические реакции. Он снижает защитные функции полости рта, делая зубы и дёсны уязвимыми.

Диоксид титана (E171) — придаёт пасте белый цвет, но может накапливаться в организме и вызывать воспалительные процессы.

Эксперт отмечает, чтобы не подвергать себя риску, изучайте состав зубной пасты и выбирайте средства с натуральными компонентами.