Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 05:11

Названы три компонента в зубной пасте, которые могут угробить здоровье

Врач Корнилина: Триклозан в зубной пасте может нарушить гормональный баланс

Мы чистим зубы каждый день, но задумываемся ли мы о составе зубной пасты? Некоторые ингредиенты, которые делают пасту пенящейся, антибактериальной или белоснежной, могут причинить вред здоровью. Об этом «Газете.ru» рассказала врач Ирина Корнилина.

Триклозан — раньше его добавляли для борьбы с налётом и воспалением, но исследования показали, что он может нарушать гормональный баланс и способствовать развитию устойчивых бактерий. В ряде стран триклозан уже запрещён.

Лаурилсульфат натрия (SLS) — отвечает за пенообразование, но может вызывать раздражение слизистой, сухость во рту и аллергические реакции. Он снижает защитные функции полости рта, делая зубы и дёсны уязвимыми.

Диоксид титана (E171) — придаёт пасте белый цвет, но может накапливаться в организме и вызывать воспалительные процессы.

Эксперт отмечает, чтобы не подвергать себя риску, изучайте состав зубной пасты и выбирайте средства с натуральными компонентами.

На вкус и цвет болезни разные: Врач объяснил, как диагностировать недуг по цвету языка
На вкус и цвет болезни разные: Врач объяснил, как диагностировать недуг по цвету языка

Многие люди на постоянной основе пользуются отбеливающими пастами в надежде сделать зубы более светлыми. Однако в погоне за красивой улыбкой, можно истончить эмаль и заработать повышенную чувствительность зубов. Пользоваться отбеливающими пастами можно только после консультации со стоматологом и при отсутствии противопоказаний.

Обложка ©

freepik / karlyukav

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar