Солдат в строю: Последний из легендарных панфиловцев встретит День Победы на Красной площади

Последний из легендарных панфиловцев, 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бурцев, готовится встретить 80-ю годовщину Победы на Красной площади, сообщили в сюжете телеканала НТВ.

Владимир Бурцев, несмотря на возраст, ежегодно чтит память павших, возлагая цветы к монументу героям-панфиловцам, которые в ноябре 1941-го преградили путь врагу у разъезда Дубосеково. В начале войны, будучи 15-летним подростком, он помогал бойцам на передовой вместе с отцом. В 1944-м Бурцев вступил в ряды «Смерша», а позже, в составе панфиловской дивизии, освобождал Прибалтику. За подвиги при освобождении Риги его наградили медалью «За отвагу», а среди самых ценных реликвий — орден, созданный из переплавленных нацистских крестов, символизирующий триумф над фашизмом.

Трижды раненный, он чудом избежал ампутации руки благодаря полевому хирургу, а один осколок до сих пор остается в его теле. День Победы 1945 года Бурцев встретил в зенитном полку под Москвой, готовясь к отправке на фронт, но вернуться в свою дивизию уже не успел. После войны он осуществил мечту, став лётчиком, и на каждом параде Победы с волнением наблюдал за пролётом авиации. В этом году он с нетерпением ждёт возможности вновь ощутить дух праздника на главной площади страны.