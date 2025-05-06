В честь юбилея Победы на 80 мемориалах единовременно зажгли Вечный огонь

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы на 80 памятниках воинской славы по всей стране одновременно был зажжён Вечный огонь. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

На памятном мероприятии у мемориала «Журавли» в Санкт-Петербурге, посвящённом памяти погибших воинов, присутствовали высокопоставленные лица, включая министра энергетики Сергея Цивилёва и губернатора города Александра Беглова. Цивилёв подчеркнул важность сохранения памяти о героях, одержавших победу в Великой Отечественной войне.



«Мы гордимся нашими героями, и сегодня в их честь зажигаются вечные огни, открываются музеи, места памяти и славы. Светлая память всем тем, кто ушёл из жизни, но оставил достойный след и бессмертную память на все времена», — сказал он.

Губернатор Беглов отметил, что Санкт-Петербург гордится возможностью принимать у себя церемонию зажжения Вечных огней. По его словам, эта общенациональная акция олицетворяет глубокое почтение к героям, которые защищали и продолжают защищать нашу страну.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу Вечных огней, символизирующих память о Победе, ООО «Газпром межрегионгаз» совместно с «Единой Россией» реализуют акцию «Храним огонь Победы». По инициативе президента РФ Владимира Путина, более 130 мемориалов будут подключены к сетевому природному газу к 9 мая.