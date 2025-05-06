Rutube, VK и Яндекс объявили «День тишины» в честь празднования 80-летия Победы

В честь празднования 80-летия Победы отечественные IT-компании Rutube, VK и Яндекс приняли решение отказаться от показа коммерческой рекламы 9 мая. Это было сделано для того, чтобы зрители смогли сосредоточиться на контенте, посвящённом Великой Отечественной войне.

Отказ от рекламы даст возможность уделить всё внимание главному — уважению к подвигу наших предков. Компании проявляют свою социальную ответственность и способствуют сохранению исторической памяти. VK вместе с партнёрами запустит более 30 образовательных и просветительских проектов, посвящённых людям и событиям тех лет. На Rutube 9 мая выйдет библиотека документального контента Госфильмофонда с исторической хроникой 1941-1945 годов и документальный цикл Yappy «45 дней до Победы» с историями современников ВОВ. На развлекательных сервисах Яндекс также появятся тематические подборки контента, посвящённые празднику.