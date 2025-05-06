В Нью-Йорке, в зале Генеральной Ассамблеи ООН, прошёл концерт «Хора Турецкого» и женской арт-группы Soprano. Сотни зрителей присоединились к артистам, исполняя военные песни вместе с ними. Трансляцию вёл телеграм-канал постпредства России при ООН.

В ООН сотни человек спели «День Победы» вместе с «Хором Турецкого». Видео © X / RussiaUN

Концерт был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Зал, полный зрителей, тепло приветствовал музыкантов, исполнявших любимые песни военных лет, в числе которых «Катюша», «Тёмная ночь», «Синий платочек», «Журавли», «Смуглянка» и другие.

На встрече были ветераны, высокопоставленные дипломаты из разных стран и сотрудники секретариата ООН. Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, сказал, что победа во Второй мировой войне была достигнута общими усилиями. Он отметил, что Россия никогда не умаляла значение Второго фронта и помощи союзников, а также отметил вклад каждого участника войны.

«Хор Турецкого» выступал в ООН последний раз семь лет назад. Мероприятие прошло в рамках международного проекта «Песни Победы», направленного на объединение поколений через музыку и сохранение исторической памяти.