«Хор Турецкого» дал благотворительный концерт в Курске с песнями Победы

Музыкальные коллективы «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» посетили Курскую область с благотворительными концертами проекта «Песни Победы. Бессмертный музыкальный марафон». Организовать поездку помог Президентский фонд культурных инициатив. Life.ru делится кадрами с мероприятия.

Благотворительные концерты в Курской области. Видео © Хор Турецкого

Благотворительные концерты в Курской области. Фото © Хор Турецкого

Благотворительные концерты в Курской области. Фото © Хор Турецкого

В 80-ю годовщину Великой Победы песни проекта звучат в 10 регионах России: городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести. По словам организаторов, он стал музыкальным мостом памяти между современным поколением и теми, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны. В репертуаре — фронтовые и послевоенные композиции: «Тёмная ночь» и «Три танкиста» Леонида Утёсова, «Журавли» Марка Бернеса и многие другие.

Благотворительные концерты в Курской области. Фото © Хор Турецкого

Благотворительные концерты в Курской области. Фото © Хор Турецкого

Концерты прошли в пункте временного размещения, музыкальном колледже и на сцене спортивно-концертного комплекса Курской области. Среди зрителей в основном были жители эвакуированных районов приграничья, многодетные семьи, участники спецоперации. После выступлений музыканты возложили цветы на мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

«Своими выступлениями мы хотели напомнить всем курянам, что основа русского мира в девизе: «Своих не бросаем!» — и абсолютно каждый может получить мощную поддержку, если это потребуется. С проектом «Песни Победы» мы объездили 54 страны и 62 города. Мы нужны там, где нужен сильный артист своей стране», — отметил Михаил Турецкий.