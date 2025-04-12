Народный фронт исполнил мечту мальчика из Барнаула, который помогает бойцам СВО
Народный фронт исполнил давнюю мечту 12-летнего Миши Серебряного из Барнаула, который помогает нашим военным, находящимся в зоне СВО. Мальчик очень хотел увидеть президента России Владимира Путина и полетать с ним на самолете, о чем он упомянул во время прямой линии. Его просьба не осталась без внимания, и организаторы решили не отказывать ребенку в исполнении его мечты.
Народный фронт в День космонавтики исполнил мечту мальчика, который помогает бойцам СВО. Видео © Telegram / Народный Фронт | Алтайский край
В День космонавтики Миша вместе с братом Ильёй смогли полетать на спортивном самолёте. Детей прокатили профессиональные пилоты аэродрома «Панфилово». Глава государства составить компанию ребятам не смог, но поручился за мечту мальчика.
«Братья в восторге — они впервые любовались красотами Земли с высоты птичьего полёта. От манёвренных трюков у ребят захватывало дух», — говорится в сообщении.
Сам Миша продолжает оказывать помощь бойцам ВС РФ, которые сражаются с противником на фронте. В свои 12 лет мальчик купил на отложенные карманные деньги квадрокоптер и продуктовые наборы, которые отправил военнослужащим в зону СВО. Компанию в добрых делах ему составил брат Илья, и вместе они делают все возможное, чтобы поддержать тех, кто защищает страну.
Мечты в России способен исполнять не только президент, но и наши российские звёзды. Например недавно певица МакSим (Марина Абросимова) решила порадовать свою 12-летнюю поклонницу. Девочка грезила о синтезаторе и выступлениях на большой сцене. Мечту ребёнка исполнили прямо во время концерта в Екатеринбурге.
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