Исполнил давнюю мечту: Путин подарил щенка школьнице из Артёмовска

Школьнице, которая переехала из Артёмовска (ДНР) в подмосковные Мытищи, подарили щенка от имени президента России. О мечте девятилетней Насти завести питомца стало известно из её письма Владимиру Путину. Собаку — помесь шпица и лайки — она назвала Тео.

«Пригласили Настю и её маму в нашу государственную ветеринарную клинику в Мытищах, чтобы вручить ей подарок. Это щенок помеси шпица и лайки в возрасте 4 – 5 месяцев из приюта АНО «ЦСБЖ». Животное вакцинировано против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак», — отметил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Новиков.

Щенок Тео. Фото © Минсельхъоз Подмосковья

Настя, Тео и Сергей Новиков. Фото © Минсельхъоз Подмосковья

Ветеринары Минсельхоза Подмосковья добавили, что в регионе процедура регистрации собак является обязательной. В государственных ветеринарных учреждениях она проводится бесплатно: в Реестр вносятся данные о питомце, а также информация и контакты хозяина. Теперь щенок по кличке Тео официально стал частью семьи Насти, что подаёт правильный пример ответственного подхода к содержанию домашних животных.