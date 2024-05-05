Пушилин по приказу Путина подарил щенка Маше из Макеевки, чья история облетела всю Россию

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин подарили щенка Маше из Макеевки, чья история облетела весь Интернет. Она каждый день выходит на поляну с российским флагом, чтобы поприветствовать самолёты и вертолёты ВКС РФ.

Маше из Макеевки подарили щенка. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

"История Маши из Макеевки облетела всю страну. Заслышав в небе шум мотора, она не один год выбегает из дома, чтобы встречать и провожать наших "крылатых архангелов" с флагом РФ. Полгода назад родной брат Маши Дмитрий рассказал "архангелам" о том, как младшая сестрёнка приветствует лётчиков. Бойцы исполнили её мечту — девочка побывала на аэродроме", — написал глава ДНР в своём телеграм-канале.

Он также рассказал, что отец юной патриотки — военный и сражается в Донбассе с 2015 года. Брат Дмитрий работает в МЧС. Мама занимается домом и воспитанием детей. Маша с юных лет интересуется танцами и воздушной гимнастикой.

Как рассказал Пушилин, исполнить мечту девочки поручил сам президент России Владимир Путин. Маша мечтала о собаке породы немецкая овчарка. Теперь щенок Рекси будет выходить навстречу бойцам вместе с маленькой хозяйкой.