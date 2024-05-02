Юная девочка Маша из ДНР каждый день с флагом встречает российских лётчиков
Девочка из ДНР ежедневно встречает с флагом российских лётчиков. Обложка © Телеканал "Звезда"
Девятилетняя девочка из ДНР по имени Маша каждый день выходит на поляну с триколором, когда в небе появляются самолёты и вертолёты ВКС РФ. В выходные и праздники, сразу после уроков в школе, невзирая на погоду, в любое свободное время Маша слушает небо. В гараже отца у неё всегда наготове российский флаг. Среди вертолётов ей больше нравится Ми-8.
Девочка из ДНР ежедневно встречает с флагом российских лётчиков. Видео © Телеканал "Звезда"
"Он такой большой, как мишка. Медленно летает", — объясняет девочка в беседе с телеканалом "Звезда".
Маша и её семья живут в маленьком селе в Донецкой области, в которое регулярно прилетают снаряды украинской артиллерии. Девочка говорит, что не пугается прилётов, так как их защищают российские лётчики. За армейской и штурмовой авиацией ей зачастую приходится основательно побегать, но практически всегда она успевает.
Лётчики-штурмовики ВКС России отыскали девочку и позвали к себе в гости на аэродром. Вместе с ними Маша провела предполётный досмотр самолёта, посидела за штурвалом и проводила на задание тех самых боевых "грачей".
"Я хочу быть и воздушной гимнасткой, и лётчиком, и кондитером, и укротителем котов. Почему котов? У меня хорошо получается с ними всё делать", — объясняет девочка.
Достижения отечественных лётчиков вызывают эмоции не только в России. Недавно касательно их успехов высказался отставной украинский генерал Сергей Кривонос. Самолёты ВКС РФ дерзко бьют по украинским войскам, пожаловался он.