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3 мая, 12:12

Бурятия оплатила поездку девочки из ДНР в московский парк "Остров мечты"

Девочка Элиза из ДНР поблагодарила Бурятию за поездку в парк "Остров мечты"

В Старобешевском районе Донецкой Народной Республики стало на одного счастливого ребёнка больше: Бурятия, взявшая шефство над малой родиной Элизы, полностью проспонсировала её мечту — поездку в московский парк "Остров мечты".

Девочка Элиза из ДНР — о поездке в Москву. Видео © Комитет по проектному управлению Правительства и Администрации Главы Республики Бурятия

Вместе с мамой девочка посмотрела шоу-программы, интерактивное представление, побывала в настоящем салоне красоты, зеркальном лабиринте, попробовала виртуальную реальность, покаталась на множестве разнообразных аттракционов и приняла участие в фотосессии на территории парка. Не сдерживая эмоций, ребёнок признаётся, что с трудом верит в происходящее.

"Спасибо большое! Я так хотела попасть в этот парк — и наконец-то я здесь", — сказала она.

Девочка Элиза в московском парке "Остров мечты". Фото © Комитет по проектному управлению Правительства и Администрации Главы Республики Бурятия

Девочка Элиза в московском парке "Остров мечты". Фото © Комитет по проектному управлению Правительства и Администрации Главы Республики Бурятия

Девочка Элиза в московском парке "Остров мечты". Фото © Комитет по проектному управлению Правительства и Администрации Главы Республики Бурятия

Девочка Элиза в московском парке "Остров мечты". Фото © Комитет по проектному управлению Правительства и Администрации Главы Республики Бурятия

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Врачи НМИЦ здоровья детей провели операцию ребёнку из ЛНР с тяжёлым пороком развития

Ранее якутские врачи помогли 61-летней женщине из Артёмовска, которая повредила глаз, убегая от обстрелов. Специалисты из шеф-региона выявили у неё запущенную травматическую катаракту и решили провести операцию. Однако во время неё в больнице пропал свет. Несмотря на это, вмешательство завершилось успешно.

Обложка ©

Комитет по проектному управлению Правительства и Администрации Главы Республики Бурятия

Матвей Константинов
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