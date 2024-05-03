Бурятия оплатила поездку девочки из ДНР в московский парк "Остров мечты"

В Старобешевском районе Донецкой Народной Республики стало на одного счастливого ребёнка больше: Бурятия, взявшая шефство над малой родиной Элизы, полностью проспонсировала её мечту — поездку в московский парк "Остров мечты".

Девочка Элиза из ДНР — о поездке в Москву. Видео © Комитет по проектному управлению Правительства и Администрации Главы Республики Бурятия

Вместе с мамой девочка посмотрела шоу-программы, интерактивное представление, побывала в настоящем салоне красоты, зеркальном лабиринте, попробовала виртуальную реальность, покаталась на множестве разнообразных аттракционов и приняла участие в фотосессии на территории парка. Не сдерживая эмоций, ребёнок признаётся, что с трудом верит в происходящее.

"Спасибо большое! Я так хотела попасть в этот парк — и наконец-то я здесь", — сказала она.

Девочка Элиза в московском парке "Остров мечты". Фото © Комитет по проектному управлению Правительства и Администрации Главы Республики Бурятия

Девочка Элиза в московском парке "Остров мечты". Фото © Комитет по проектному управлению Правительства и Администрации Главы Республики Бурятия