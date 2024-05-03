Бурятия оплатила поездку девочки из ДНР в московский парк "Остров мечты"
Девочка Элиза из ДНР поблагодарила Бурятию за поездку в парк "Остров мечты"
В Старобешевском районе Донецкой Народной Республики стало на одного счастливого ребёнка больше: Бурятия, взявшая шефство над малой родиной Элизы, полностью проспонсировала её мечту — поездку в московский парк "Остров мечты".
Девочка Элиза из ДНР — о поездке в Москву. Видео © Комитет по проектному управлению Правительства и Администрации Главы Республики Бурятия
Вместе с мамой девочка посмотрела шоу-программы, интерактивное представление, побывала в настоящем салоне красоты, зеркальном лабиринте, попробовала виртуальную реальность, покаталась на множестве разнообразных аттракционов и приняла участие в фотосессии на территории парка. Не сдерживая эмоций, ребёнок признаётся, что с трудом верит в происходящее.
"Спасибо большое! Я так хотела попасть в этот парк — и наконец-то я здесь", — сказала она.
Девочка Элиза в московском парке "Остров мечты". Фото © Комитет по проектному управлению Правительства и Администрации Главы Республики Бурятия
Девочка Элиза в московском парке "Остров мечты". Фото © Комитет по проектному управлению Правительства и Администрации Главы Республики Бурятия
Ранее якутские врачи помогли 61-летней женщине из Артёмовска, которая повредила глаз, убегая от обстрелов. Специалисты из шеф-региона выявили у неё запущенную травматическую катаракту и решили провести операцию. Однако во время неё в больнице пропал свет. Несмотря на это, вмешательство завершилось успешно.
Комитет по проектному управлению Правительства и Администрации Главы Республики Бурятия