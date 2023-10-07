Путин исполнил давнюю мечту школьницы из Пскова, подарив ей щенка японской породы
Путин подарил школьнице из Пскова щенка акита-ину
Школьница из Пскова Виктория Афанасьева получила подарок от президента России Владимира Путина. Щенок породы акита-ину по кличке Умка теперь будет жить вместе с девочкой, рассказали в пресс-службе Правительства Псковской области.
"Школьница из Пскова в этот день получила подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина. Лидер страны исполнил давнюю мечту девочки — иметь свою собаку", — говорится в сообщении.
Собаку доставили хозяйке сразу в квартиру из-за непогоды в Пскове. По словам пресс-службы, девочка, увидев щенка, расплакалась и заявила, что он будет жить с ней в одной комнате.
О таком подарке школьница мечтала давно и знала эту породу по фильму "Хатико". Письмо президенту девочка отправила тайно.