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7 октября, 18:58
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Путин исполнил давнюю мечту школьницы из Пскова, подарив ей щенка японской породы

Путин подарил школьнице из Пскова щенка акита-ину

<p>Обложка © <a href="https://pskov.ru/novosti/07.10.23/152345" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Правительства Псковской области</a></p>

Обложка © Пресс-служба Правительства Псковской области

Школьница из Пскова Виктория Афанасьева получила подарок от президента России Владимира Путина. Щенок породы акита-ину по кличке Умка теперь будет жить вместе с девочкой, рассказали в пресс-службе Правительства Псковской области.

"Школьница из Пскова в этот день получила подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина. Лидер страны исполнил давнюю мечту девочки — иметь свою собаку", — говорится в сообщении.

Собаку доставили хозяйке сразу в квартиру из-за непогоды в Пскове. По словам пресс-службы, девочка, увидев щенка, расплакалась и заявила, что он будет жить с ней в одной комнате.

О таком подарке школьница мечтала давно и знала эту породу по фильму "Хатико". Письмо президенту девочка отправила тайно.

Стало известно, какой подарок Путин преподнёс Ким Чен Ыну

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Ранее президент России Владимир Путин в ходе визита на космодром Восточный встретился со школьницей из Ростова-на-Дону Марией Андреевой и пригласил школьницу на пуск пилотируемого "Союза" с Байконура.

Александра Мышляева
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