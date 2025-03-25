Певица МакSим исполнила мечту своей особенной юной поклонницы из Екатеринбурга

Певица МакSим (Марина Абросимова) исполнила мечту своей поклонницы во время концерта в Екатеринбурге. 12-летняя Ульяна давно мечтала о синтезаторе и выступлениях на большой сцене, как её любимая певица. Артистка пригласила девочку на свой концерт и преподнесла ей долгожданный сюрприз.

Ульяна Клименко появилась на свет раньше срока и с диагнозом микроцефалия. Это редкое состояние, при котором размеры черепа и головного мозга значительно меньше нормы. Оно может привести к умственной отсталости, а многие дети с таким диагнозом так и не осваивают речь и самостоятельное передвижение. Родная мать оставила девочку в роддоме, но в трёхмесячном возрасте её удочерила Наталья Клименко, врач военной медицины.

Главная мечта Ульяны — сочинять музыку и выходить на сцену, как ее кумир, певица МакSим. Тронутая историей девочки, журналистка kp.ru решила организовать для неё встречу с любимой исполнительницей.

Артистка с энтузиазмом отнеслась к предложению и после концерта в Екатеринбурге выделила время для общения с юной поклонницей. Перед встречей она поинтересовалась, какой подарок мог бы обрадовать Ульяну. Выяснилось, что девочка давно мечтала о синтезаторе.

22 марта Наталья и Ульяна побывали на концерте МакSим, а после шоу их пригласили в гримерку. Счастью девочки не было предела — она сразу же бросилась обнимать свою любимую исполнительницу. В знак благодарности они вручили певице букет цветов, квиллинг-картину и бисерные украшения ручной работы.

«Мамочка, я впервые побывала на таком большом концерте! А потом ещё и за кулисами была и с МакSим обнялась!» — рассказывала маме восторженная девочка.

Ульяна играет на подаренном ей синтезаторе. Фото © Прислала kp.ru мама Ульяны

На следующий день Наталья прислала в редакцию видео, где Ульяна исполняет на новом синтезаторе хит «Научусь летать». Эта встреча вдохновила девочку ещё сильнее стремиться к своей цели — стать настоящей артисткой.