«Как будто 25»: Баста удивил поклонниц неожиданным преображением
Похудевший рэпер Баста поздравил женщин с 8 марта из Абу-Даби
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bastaakanoggano
Рэп-исполнитель Баста порадовал поклонниц собственным преображением. На новой фотографии, опубликованной в соцсетях Василия Вакуленко, он выглядит заметно похудевшим и подтянутым. Пост исполнитель посвятил милым дамам, подписав его скромно: «Девчонки, с 8 Марта». Тёплое поздравление и сердечко похудевший артист прислал представительницам прекрасного пола из Абу-Даби (ОАЭ).
Правда, в ответ Баста получил намного больше приятных слов, чем женщины в свой собственный праздник. Многих поклонниц рэпера его физическая форма привела в настоящий восторг.
Пользователи Сети не оставили без внимания и тот факт, что Вакуленко не только похудел, но и заметно помолодел. Многие подписчики артиста интересовались секретом его преображения, спрашивая контакты диетолога и шутя про «молодильные яблочки» из Абу-Даби. Более проницательные комментаторы предположили, что причиной изменений стали занятия боксом.
«Как будто 25 лет», «Как мальчик стал, резко помолодел», — пишут комментаторы.
Ранее секретом своего похудения поделился другой популярный российский артист Стас Михайлов. Певец признался, что после того, как он полностью отказался от алкоголя, смог сбросить 17 кг. Огромную роль сыграли и ограничения в питании, отметил любимец многих женщин.