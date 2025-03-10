«Как будто 25»: Баста удивил поклонниц неожиданным преображением

Рэп-исполнитель Баста порадовал поклонниц собственным преображением. На новой фотографии, опубликованной в соцсетях Василия Вакуленко, он выглядит заметно похудевшим и подтянутым. Пост исполнитель посвятил милым дамам, подписав его скромно: «Девчонки, с 8 Марта». Тёплое поздравление и сердечко похудевший артист прислал представительницам прекрасного пола из Абу-Даби (ОАЭ).

Правда, в ответ Баста получил намного больше приятных слов, чем женщины в свой собственный праздник. Многих поклонниц рэпера его физическая форма привела в настоящий восторг.

Пользователи Сети не оставили без внимания и тот факт, что Вакуленко не только похудел, но и заметно помолодел. Многие подписчики артиста интересовались секретом его преображения, спрашивая контакты диетолога и шутя про «молодильные яблочки» из Абу-Даби. Более проницательные комментаторы предположили, что причиной изменений стали занятия боксом.

«Как будто 25 лет», «Как мальчик стал, резко помолодел», — пишут комментаторы.