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16 марта, 09:32

Певица МакSим раскрыла свой обязательный ритуал перед концертами

Певица МакSим: Перед выступлением я произношу про себя молитву

Певица МакSим. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / maksimartist

Певица МакSим. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / maksimartist

Популярная российская певица МакSим (Марина Абросимова) перед каждым выступлением произноси про себя молитву. Звезда в беседе с kp.ru призналась, что это обязательный ритуал. Кроме того, они с творческим коллективом перед концертами шутят, что «и не такие площадки заваливали».

Также исполнительница рассказала журналистам, как вернулась к новой жизни после избавления от тяжёлой зависимости. Максим подчеркнула, что источниками гармонии для неё являются занятия спортом и общение с семьёй. Также певица любит природу и посещение культурных заведений с друзьями.

«Восстанавливаться и наполняться энергией мне помогает спорт – особенно большой теннис. И, конечно же, общение с детьми. Наша семья очень любит животных, дома у нас их немало. В целом природа для меня – это источник гармонии, поэтому я всегда стараюсь находить время для таких моментов», — отметила МакSим.

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Напомним, ранее МакSим откровенно рассказала о своей долгой и непростой борьбе с алкогольной зависимостью. Певица подчеркнула, что ей помог Бог. Позже звезда нашла хобби с риском для жизни.

Борис Эльфанд
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