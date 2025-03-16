Певица МакSим раскрыла свой обязательный ритуал перед концертами

Популярная российская певица МакSим (Марина Абросимова) перед каждым выступлением произноси про себя молитву. Звезда в беседе с kp.ru призналась, что это обязательный ритуал. Кроме того, они с творческим коллективом перед концертами шутят, что «и не такие площадки заваливали».

Также исполнительница рассказала журналистам, как вернулась к новой жизни после избавления от тяжёлой зависимости. Максим подчеркнула, что источниками гармонии для неё являются занятия спортом и общение с семьёй. Также певица любит природу и посещение культурных заведений с друзьями.