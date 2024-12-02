«Помог Бог»: Певица МакSим рассказала, как боролась с зависимостью

Певица МакSим откровенно рассказала о своей долгой и непростой борьбе с алкогольной зависимостью. В интервью на «Шоу Воли» она поделилась, что на пути к выздоровлению перепробовала множество методов, включая различные кодировки и медицинские процедуры. Однако, по словам артистки, ни один из них не принёс желаемого результата.

«В моём случае мне помог Бог. На мне перепробовали все возможные варианты кодировок, вшиваний, вынимали меня из реанимации после этого, на меня ничего не действовало. И я всегда говорила: «Я очень сильная. Если я не захочу, я не буду пить». Пока вы так думаете, значит, вы ещё не на дне. А когда вы признаёте, что остался только Бог с вами, тогда всё получится», — поделилась МакSим.

Летом 2023 года певица приостановила свою концертную деятельность и легла в реабилитационный центр. Этот шаг стал вынужденной мерой после ряда неудачных выступлений, вызвавших обеспокоенность у поклонников. В марте прошлого года в Сочи она не смогла завершить концерт, сбившись с мелодии и покинув сцену. Это событие стало поворотным моментом в её жизни, подтолкнув к публичному признанию проблемы и началу лечения.

МакSим также рассказала о своём опыте борьбы с COVID-19, который стал ещё одним серьёзным испытанием. Врачи совершили чудо, поставив её на ноги после тяжёлой болезни, сопровождавшейся двусторонней пневмонией и 40-процентным поражением лёгких. Трудности научили певицу бережнее относиться к своему здоровью и не работать на износ.

Сегодня МакSим ведёт трезвый образ жизни и продолжает радовать своих поклонников. Её история — это пример того, как вера и поддержка близких могут помочь справиться с самыми сложными испытаниями.

МакSим — популярная российская певица, автор песен и музыкальный продюсер. В 2013 году стала заслуженной артисткой Карачаево-Черкесской Республики, а в 2016 году — заслуженной артисткой Республики Татарстан. Благодаря альбому «Трудный возраст», который разошёлся тиражом более 1,5 миллиона копий, девушка обрела широкую известность. В 2007 году она была признана самой коммерчески успешной исполнительницей в России.