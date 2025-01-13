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13 января, 14:49

МакSим, которую врачи вытащили с того света, нашла хобби с риском для жизни

МакSим показала, как плавает с кашалотами на отдыхе

Певица МакSим. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/maksimartist

Певица МакSим. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/maksimartist

Поборовшая алкоголизм певица МакSим (Марина Максимова) увлеклась экстримом. Она погрузилась на океанское дно в гидрокостюме. О приключении артистка рассказала в соцсетях.

МакSим плавает в океане. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/maksimartist

На видео можно увидеть, как певица погружается в океанские глубины, где вокруг проплывают огромные зубатые киты — кашалоты. МакSим не испугалась гигантов, а даже послушала их разговоры через специальную аппаратуру.

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Ранее певица откровенно рассказала о своей долгой и непростой борьбе с алкогольной зависимостью. Она пояснила, что на пути к выздоровлению перепробовала множество методов, включая различные кодировки и медицинские процедуры. Однако, по словам артистки, ни один из них не принёс желаемого результата.

А несколько лет назад артистка чуть не умерла. В июне 2021 года МакSим попала в больницу с высокой температурой. Несколько тестов на коронавирус показали отрицательный результат, но состояние певицы всё ухудшалось. После этого медики приняли решение погрузить её в кому. В начале августа она пришла в себя, а позже её выписали, отправив домой под надзор специалистов.

Николай Рюмин
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