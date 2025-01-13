МакSим, которую врачи вытащили с того света, нашла хобби с риском для жизни

Поборовшая алкоголизм певица МакSим (Марина Максимова) увлеклась экстримом. Она погрузилась на океанское дно в гидрокостюме. О приключении артистка рассказала в соцсетях.

МакSим плавает в океане. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/maksimartist

На видео можно увидеть, как певица погружается в океанские глубины, где вокруг проплывают огромные зубатые киты — кашалоты. МакSим не испугалась гигантов, а даже послушала их разговоры через специальную аппаратуру.

Ранее певица откровенно рассказала о своей долгой и непростой борьбе с алкогольной зависимостью. Она пояснила, что на пути к выздоровлению перепробовала множество методов, включая различные кодировки и медицинские процедуры. Однако, по словам артистки, ни один из них не принёс желаемого результата.