«Хорошим парнем был»: Милонов оценил новость о помощи Паши Техника тульским десантникам на СВО

Рэпер Паша Техник при жизни искренне помогал российским бойцам, которые сражаются в зоне СВО. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов. По его словам, всем, кто осуждал музыканта, теперь должно быть стыдно.

«Когда хайп поднялся, осуждающий Пашу, я говорил: оставьте Пашу в покое. Паша был хорошим парнем. Он не без недостатков — и заплатил своей жизнью за это. Вместе с тем у него было много хорошего. Я его лично знал, мы с ним снимались в нескольких проектах. Поэтому то, что после смерти оказалось, что он честно и искренне помогал нашим бойцам, это, конечно, характеризует его с самой лучшей стороны», — отметил собеседник Life.ru.

Он отметил, что сейчас должно быть стыдно тем, кто пытался его осуждать. По его словам, при жизни рэпера все боялись ему что-то сказать, а вот после смерти уже готовы были «насесть».

И это пример для многих наших других, так сказать, бизнесменов, шоуменов, которые могут громкие вещи заявлять, но в реалии никакой помощи от них для общества нет. Так что я очень рад, что вот этот факт вскрылся — и он обнажил, что Паша был парнем хорошим и переживал за нашу страну, за общество. Депутат Государственной думы Виталий Милонов