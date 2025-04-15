Рэпер Паша Техник тайно помогал тульским десантникам на СВО

Скончавшийся в Таиланде российский рэпер Павел Ивлев (Паша Техник) вместе со своими коллегами по сцене, рэперами Metox (Алексей Самсонов) и Марк, перевёл на нужды Российской армии около 1 000 000 рублей только за 2024 год, из этой суммы почти 700 тысяч было отправлено Техником. Об этом сообщает Mash.