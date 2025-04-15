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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 14:24

Рэпер Паша Техник тайно помогал тульским десантникам на СВО

Mash: Паша Техник перевёл бойцам РФ в зоне СВО около 700 тыс руб. за 2024 год

Паша Техник помогал бойцам ВС РФ в зоне СВО. Обложка © Telegram / Mash

Паша Техник помогал бойцам ВС РФ в зоне СВО. Обложка © Telegram / Mash

Скончавшийся в Таиланде российский рэпер Павел Ивлев (Паша Техник) вместе со своими коллегами по сцене, рэперами Metox (Алексей Самсонов) и Марк, перевёл на нужды Российской армии около 1 000 000 рублей только за 2024 год, из этой суммы почти 700 тысяч было отправлено Техником. Об этом сообщает Mash.

Артисты помогали 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку. Военнослужащие признались, что помнят помощь от рэпера и даже с благодарностью писали его имя на снарядах. Также в личных вещах музыканта родственники нашли грамоту от военных подразделений, где отмечаются волонтёрские заслуги Техника.

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Напомним, страдавший от наркозависимости рэпер Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет. Его госпитализировали с передозировкой, а в больнице выявили бактериальную пневмонию. Прощание с рэпером состоялось 11 апреля в московском районе Лефортво. Церемония обернулась задержаниями и настоящим скандалом. Музыканта похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе.

Татьяна Миссуми
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