Рэпер Паша Техник тайно помогал тульским десантникам на СВО
Mash: Паша Техник перевёл бойцам РФ в зоне СВО около 700 тыс руб. за 2024 год
Паша Техник помогал бойцам ВС РФ в зоне СВО. Обложка © Telegram / Mash
Скончавшийся в Таиланде российский рэпер Павел Ивлев (Паша Техник) вместе со своими коллегами по сцене, рэперами Metox (Алексей Самсонов) и Марк, перевёл на нужды Российской армии около 1 000 000 рублей только за 2024 год, из этой суммы почти 700 тысяч было отправлено Техником. Об этом сообщает Mash.
Артисты помогали 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку. Военнослужащие признались, что помнят помощь от рэпера и даже с благодарностью писали его имя на снарядах. Также в личных вещах музыканта родственники нашли грамоту от военных подразделений, где отмечаются волонтёрские заслуги Техника.
Напомним, страдавший от наркозависимости рэпер Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет. Его госпитализировали с передозировкой, а в больнице выявили бактериальную пневмонию. Прощание с рэпером состоялось 11 апреля в московском районе Лефортво. Церемония обернулась задержаниями и настоящим скандалом. Музыканта похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе.