Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе
Могила Паши Техника. Фото © Life.ru
Церемония прощания с умершим в Таиланде рэпером Павлом Ивлевым (псевдоним — Паша Техник) завершилась. Рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе, где покоятся Жанна Фриске и Катя Огонёк.
Похороны Паши Техника. Видео © Life.ru
Могила Паши Техника. Фото © Life.ru
Могила Паши Техника. Фото © Life.ru
Несмотря на то, что началась церемония в Москве, а похоронили Пашу Техника в Балашихе, проводить рэпера в последний путь отправились тысячи фанатов. На видео слышно, как они скандируют имя и псевдоним скончавшегося. Могилу идола утопили в цветах и поставили табличку «Паша, спасибо за всё».
Напомним, что Паша Техник скончался 4 апреля в Таиланде, ему было 40 лет. Прощание с рэпером проходило в столичном районе Лефортво. Из-за тысяч подростков, пришедших к храму Петра и Павла проститься с кумиром, обстановка там была напряжённая. Поклонники даже пытались прорваться через закрытые двери к гробу.