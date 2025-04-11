Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе

Церемония прощания с умершим в Таиланде рэпером Павлом Ивлевым (псевдоним — Паша Техник) завершилась. Рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе, где покоятся Жанна Фриске и Катя Огонёк .

Несмотря на то, что началась церемония в Москве, а похоронили Пашу Техника в Балашихе, проводить рэпера в последний путь отправились тысячи фанатов. На видео слышно, как они скандируют имя и псевдоним скончавшегося. Могилу идола утопили в цветах и поставили табличку «Паша, спасибо за всё».