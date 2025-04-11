Пашу Техника похоронят на кладбище, где покоятся Жанна Фриске и Катя Огонёк

Рэпера Пашу Техника похоронят сегодня на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе. В ближайшее время его гроб уже привезут для погребения после церемонии прощания, которая проходила в Храме Петра и Павла в Лефортово.

Николо-Архангельское кладбище — одно из крупнейших кладбищ Московской области. Здесь нашли вечный покой некоторые знаменитости, например экс-солистка «Блестящих» Жанна Фриске и звезда шансона Катя Огонёк.

На кладбище действует крематорий, имеются открытый и закрытый колумбарии, а вот какой-то отдельной Аллеи звёзд нет, поэтому Пашу Техника похоронят среди простых людей, прощание с которыми вряд ли обернулось задержаниями и скандалом.