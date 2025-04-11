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11 апреля, 11:17

Пашу Техника похоронят на кладбище, где покоятся Жанна Фриске и Катя Огонёк

Могила Паши Техника на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Фото © Life.ru

Могила Паши Техника на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Фото © Life.ru

Рэпера Пашу Техника похоронят сегодня на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе. В ближайшее время его гроб уже привезут для погребения после церемонии прощания, которая проходила в Храме Петра и Павла в Лефортово.

Николо-Архангельское кладбище — одно из крупнейших кладбищ Московской области. Здесь нашли вечный покой некоторые знаменитости, например экс-солистка «Блестящих» Жанна Фриске и звезда шансона Катя Огонёк.

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На кладбище действует крематорий, имеются открытый и закрытый колумбарии, а вот какой-то отдельной Аллеи звёзд нет, поэтому Пашу Техника похоронят среди простых людей, прощание с которыми вряд ли обернулось задержаниями и скандалом.

Напомним, что 40-летний Паша Техник скончался 4 апреля во время отдыха на тайском острове Пхукет. Причиной стала передозировка наркотическими веществами.

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Марина Фещенко
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