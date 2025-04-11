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11 апреля, 09:51

Приятель Паши Техника задержан за запуск дрона над местом прощания с рэпером

Храм Петра и Павла в московском Лефортово во время церемонии прощания с Пашей Техником. Фото © Life.ru

Храм Петра и Павла в московском Лефортово во время церемонии прощания с Пашей Техником. Фото © Life.ru

Полиция задержала приятеля Паши Техника за попытку снять с дрона обстановку у храма Петра и Павла в московском Лефортово во время церемонии прощания с рэпером. Об этом сообщает с места событий корреспондент Life.ru.

Оператор дрона задержан полицией. Видео © Telegram / SHOT

Правоохранители заметили над зданием беспилотник – их сейчас нельзя запускать над Москвой. Оператора вычислили сразу. Им оказался приятель Паши Техника по имени Максим.

Давка и ОМОН: Сотни подростков пытаются «‎штурмом» взять храм с гробом Паши Техника
Давка и ОМОН: Сотни подростков пытаются «‎штурмом» взять храм с гробом Паши Техника

Напомним, что в Москве проходит прощание с Пашей Техником. Возле храма Петра и Павла в Лефортово собрались его близкие и родные, а также толпа его фанатов, приехавшая проводить рэпера в последний путь. Народу становится всё больше, поэтому там уже началась давка. Поклонники Техника пытаются прорваться в храм, на месте началась давка.

Владимир Озеров
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