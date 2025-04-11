Приятель Паши Техника задержан за запуск дрона над местом прощания с рэпером
Храм Петра и Павла в московском Лефортово во время церемонии прощания с Пашей Техником. Фото © Life.ru
Полиция задержала приятеля Паши Техника за попытку снять с дрона обстановку у храма Петра и Павла в московском Лефортово во время церемонии прощания с рэпером. Об этом сообщает с места событий корреспондент Life.ru.
Оператор дрона задержан полицией. Видео © Telegram / SHOT
Правоохранители заметили над зданием беспилотник – их сейчас нельзя запускать над Москвой. Оператора вычислили сразу. Им оказался приятель Паши Техника по имени Максим.
Напомним, что в Москве проходит прощание с Пашей Техником. Возле храма Петра и Павла в Лефортово собрались его близкие и родные, а также толпа его фанатов, приехавшая проводить рэпера в последний путь. Народу становится всё больше, поэтому там уже началась давка. Поклонники Техника пытаются прорваться в храм, на месте началась давка.