Давка и ОМОН: Сотни подростков пытаются «‎штурмом» взять храм с гробом Паши Техника

Сильнейшая давка началась около храма Петра и Павла в Лефортово, где сегодня, 11 апреля, проходит прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя Павел Ивлев). Подростки, приехавшие в последний раз увидеть своего кумира, перелезают через забор и пытаются проникнуть внутрь. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, который находится на месте.

На данный момент сотрудники церкви закрыли вход на территорию из-за огромного количества людей. Поклонники музыканта уже заполнили ближайшие улицы и проезжую часть дороги. Школьники пытаются занять высокие места на заборах и ограждениях, чтобы лучше увидеть, как выносят Пашу Техника. На место прибыл ОМОН. Родственники музыканта просят толпу успокоиться и вести себя тише. Число поклонников, пришедших проститься, перевалило за тысячу человек. Подростки пытаются забраться на любую возвышенность, чтобы улучшить себе обзор.