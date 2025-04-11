Давка и ОМОН: Сотни подростков пытаются «штурмом» взять храм с гробом Паши Техника
Мощная давка началась у входа в храм в Москве, где прощаются с Пашей Техником
Сильнейшая давка началась около храма Петра и Павла в Лефортово, где сегодня, 11 апреля, проходит прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя Павел Ивлев). Подростки, приехавшие в последний раз увидеть своего кумира, перелезают через забор и пытаются проникнуть внутрь. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, который находится на месте.
Сильная давка началась у входа в храм, где сейчас отпевают Пашу Техника. Видео © Life.ru
На данный момент сотрудники церкви закрыли вход на территорию из-за огромного количества людей. Поклонники музыканта уже заполнили ближайшие улицы и проезжую часть дороги. Школьники пытаются занять высокие места на заборах и ограждениях, чтобы лучше увидеть, как выносят Пашу Техника. На место прибыл ОМОН. Родственники музыканта просят толпу успокоиться и вести себя тише. Число поклонников, пришедших проститься, перевалило за тысячу человек. Подростки пытаются забраться на любую возвышенность, чтобы улучшить себе обзор.
Напоминаем, что сегодня в Москве проходит прощание с исполнителем Пашей Техником. У храма Петра и Павла уже начали собрались его родные, друзья и близкие. Также приехало множество поклонников, чтобы в последний раз увидеть кумира. Люди продолжают подходить к церкви, их становится всё больше.
Life.ru