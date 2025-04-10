Прощание с Пашей Техником состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово

Церемония прощания с известным рэпером Павлом Ивлевым (Пашей Техником) состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово. Как сообщил директор артиста Марк Яровный в своих соцсетях, мероприятие пройдёт с 12:00 до 15:00.

«Прощание с Павлом состоится в храме Петра и Павла в Лефортове», — написал Яровный.