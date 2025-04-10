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10 апреля, 02:37

Прощание с Пашей Техником состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово

Рэпер Паша Техник. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / techniquepashalive

Рэпер Паша Техник. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / techniquepashalive

Церемония прощания с известным рэпером Павлом Ивлевым (Пашей Техником) состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово. Как сообщил директор артиста Марк Яровный в своих соцсетях, мероприятие пройдёт с 12:00 до 15:00.

«Прощание с Павлом состоится в храме Петра и Павла в Лефортове», — написал Яровный.

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Напомним, что 40-летний музыкант скончался 4 апреля после клинической смерти, наступившей во время отдыха на тайском острове Пхукет. По предварительной информации, причиной трагедии стала передозировка наркотическими веществами. Существует версия, что Техника могли отравить.

Артём Гапоненко
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