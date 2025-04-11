«Где пиво и наркотики, там нет молитвы»: Священник осудил фанатский шабаш на прощании с Пашей Техником
Протоиерей Харитонов осудил поведение молодёжи на прощании с Пашей Техником
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Священник назвал кощунством поведение фанатов Паши Техника на церемонии прощания с ним. По словам протоиерея, настоятеля подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константина Харитонова, искусственное нагнетание ажиотажа, создание давки, лазание на столбы и, наконец, появление на траурной церемонии в изменённом состоянии сознания, — всё это не имеет ничего общего со скорбью.
«Когда человека провожают в последний путь, надо провожать его соответственно тому действию, тому ритуалу, тем понятиям, которые есть у нас испокон века. Где пиво и наркотики, там нет молитвы», — заявил священнослужитель в беседе с Life.ru.
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По словам Константина Харитонова, на видео с фанатами «звёздного» усопшего плохо буквально всё, в том числе громкое скандирование его имени за воротами храма, где отпевали скандального рэпера. Ведь за усопшего, как отмечает представитель РПЦ, нужно молиться, а не кричать.
Было бы намного правильнее, если бы фанаты, которые присутствуют на территории храма, стояли бы молча или молились. Нужно понимать, что всему свое место. Кричать и слушать музыку можно в специальном концертном зал, а территория храма — она для молитвы, она неслучайно огорожена. Поэтому нам пора научиться вести себя везде пристойно и правильно. А такое поведение – ни в какие ворота. Кощунство.
настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов
Напоминаем, что сегодня в Москве проходит прощание с исполнителем Пашей Техником. К храму Петра и Павла приехало множество поклонников, чтобы в последний раз увидеть кумира. Люди продолжают подходить к церкви, их становится всё больше. На территории возникла давка, молодёжь буквально повисла на храмовых воротах. В толпе замечены люди с пивом, многие ведут себя неадекватно, бросают под ноги мусор и окурки, а также скандируют имя покойного и громко включают музыку.