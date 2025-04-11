«Где пиво и наркотики, там нет молитвы»: Священник осудил фанатский шабаш на прощании с Пашей Техником

Было бы намного правильнее, если бы фанаты, которые присутствуют на территории храма, стояли бы молча или молились. Нужно понимать, что всему свое место. Кричать и слушать музыку можно в специальном концертном зал, а территория храма — она для молитвы, она неслучайно огорожена. Поэтому нам пора научиться вести себя везде пристойно и правильно. А такое поведение – ни в какие ворота. Кощунство.