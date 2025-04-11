Поклонники Паши Техника падают на дорогу из-за давки, ограждения не помогают
Попрощаться с рэпером Пашей Техником пришло столько людей, что они физически не умещаются на пешеходной зоне и падают на дорогу — пластиковые ограждения, выставленные полицией для освобождения проезжей части, не помогают. Корреспондент Life.ru снял видео с места прощания с рэпером.
Людям не хватает места в пешеходной зоне, их выталкивает на проезжую часть. Видео © Life.ru
На кадрах видно, как из-за толкучки люди оказываются на проезжей части, сшибая пластиковые ограждения. К месту событий подогнали автозак.
Напомним, прощание с Пашей Техником проходит сегодня в столичном Лефортово. К храму Петра и Павла приехало множество поклонников рэпера, и людей становится всё больше, на территории уже возникла давка. Многие из прибывших пьют пиво, ведут себя неадекватно, мусорят, скандируют имя покойного и включают громкую музыку.
Life.ru / Павел Баранов