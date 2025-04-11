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11 апреля, 10:42

Поклонники Паши Техника падают на дорогу из-за давки, ограждения не помогают

Попрощаться с рэпером Пашей Техником пришло столько людей, что они физически не умещаются на пешеходной зоне и падают на дорогу — пластиковые ограждения, выставленные полицией для освобождения проезжей части, не помогают. Корреспондент Life.ru снял видео с места прощания с рэпером.

Людям не хватает места в пешеходной зоне, их выталкивает на проезжую часть. Видео © Life.ru

На кадрах видно, как из-за толкучки люди оказываются на проезжей части, сшибая пластиковые ограждения. К месту событий подогнали автозак.

«Где пиво и наркотики, там нет молитвы»: Священник осудил фанатский шабаш на прощании с Пашей Техником
«Где пиво и наркотики, там нет молитвы»: Священник осудил фанатский шабаш на прощании с Пашей Техником

Напомним, прощание с Пашей Техником проходит сегодня в столичном Лефортово. К храму Петра и Павла приехало множество поклонников рэпера, и людей становится всё больше, на территории уже возникла давка. Многие из прибывших пьют пиво, ведут себя неадекватно, мусорят, скандируют имя покойного и включают громкую музыку.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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