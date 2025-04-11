Поклонники Паши Техника падают на дорогу из-за давки, ограждения не помогают

Попрощаться с рэпером Пашей Техником пришло столько людей, что они физически не умещаются на пешеходной зоне и падают на дорогу — пластиковые ограждения, выставленные полицией для освобождения проезжей части, не помогают. Корреспондент Life.ru снял видео с места прощания с рэпером.